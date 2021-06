Rwanda : centrale hydroélectrique régionale de Rusumo Falls

Le projet de la centrale hydroélectrique régionale de Rusumo Falls est achevé à 80% et sera opérationnel d’ici décembre 2021, a révélé le ministre rwandais des Infrastructures, Claver Gatete, qui a récemment effectué une visite sur le site du projet.

La centrale hydroélectrique de 80 MW bénéficiera aux réseaux nationaux du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. Le projet a reçu un financement de 340 millions USD de la Banque mondiale et de 128 millions USD de la Banque africaine de développement.



« Je suis heureux d’annoncer que le tunnel, qui a été construit pendant longtemps, est terminé. Il reste maintenant à s’assurer qu’ils font les finitions pour que l’eau puisse passer dans ce tunnel et aller à la centrale », a déclaré le ministre Gatete, ajoutant que les lignes de transmission vers les trois pays seront prêtes avant la fin des travaux.