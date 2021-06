Afrique du Sud : cession de parts de la compagnie aérienne SAA

Le gouvernement sud-africain a cédé sa participation majoritaire dans la compagnie aérienne publique en détresse « SAA » au profit d’un consortium sud-africain, a annoncé le ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan.

« Le gouvernement a convenu que la SAA appartiendra désormais à un partenariat entre l’Etat avec 49% et un partenaire stratégique représenté par le Consortium Tatsako qui détiendra 51% de la compagnie », a déclaré M. Gordhan lors d’un point de presse.

Il a ajouté que l’objectif essentiel du département est de « mettre en place une compagnie aérienne viable et compétitive et, une fois lancée, assurer qu’elle ne dépend plus du budget de l’État pour son renflouement ».

La SAA a été placée depuis décembre 2019 sous un plan de sauvetage pour éviter sa faillite. Mais ses problèmes financiers de longue date se sont aggravés pendant la pandémie de la Covid-19, ce qui l’a obligée à suspendre toutes ses opérations dès septembre 2020.

Au cours des dernières années, le gouvernement a injecté plus de 1,3 milliard de dollars (20 milliards de Rands) en renflouements à la SAA qui a subi des pertes de plus de 2,2 milliards de dollars (32 milliards de rands) au fil des ans.