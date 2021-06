Ethiopie : remplissage du grand barrage la Renaissance

Le deuxième remplissage du grand barrage la Renaissance aura lieu conformément au calendrier prévu selon les déclarations du ministre éthiopien de l’eau, de l’irrigation et de l’énergie, Sileshi Bekele.

Sileshi Bekele a affirmé que rien ne changera en ce qui concerne le remplissage du barrage au fur et à mesure que les travaux de construction avancent, au cours de la prochaine saison des pluies.

« Le deuxième remplissage du barrage se poursuivra et cela n’a rien à voir avec une quelconque affaire. C’est très clair pour tous les pays riverains (l’Egypte et le Soudan), et rien ne changera par rapport à cela. Nous continuerons à travailler en vertu de ce qui a été décidé », a-t-il ajouté.

«Le niveau atteint par la construction du barrage au cours de la prochaine saison des pluies dictera le remplissage», a souligné le ministre.

Les ministres arabes des Affaires étrangères avaient appelé Addis-Abeba à s’abstenir de prendre des mesures unilatérales qui nuiraient aux intérêts hydrauliques de l’Egypte et du Soudan ».

L’Egypte et le Soudan dépendent du Nil pour l’approvisionnement en eau potable ainsi que pour l’irrigation.

L’Egypte et le Soudan réclament un accord avec l’Ethiopie sur le remplissage du barrage, dont la construction a commencé en 2011.