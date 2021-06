Gabon : la démission du maire de Libreville

La démission d’Eugène Mba de ses fonctions de maire de Libreville, un peu moins de six mois seulement après son avènement à l’hôtel de ville, a été actée, à l’issue d’une session extraordinaire du conseil municipal.

Eugène Mba va continuer à gérer les affaires courantes en attendant l’élection de son successeur.

Mba a officialisé sa démission le 17 juin 2021, au cours du conseil municipal convoqué par le gouverneur de la province de l’Estuaire Françoise Dikoumba.

Selon le portail, qui cite l’édile de Libreville, cette décision « est motivée par le légitime souci de préserver la sérénité au sein de notre institution et de maintenir la cohésion et la bonne entente au sein de ma famille politique », notant qu’il va au cours des 30 prochains jours assurer son propre intérim et préparer sa succession.