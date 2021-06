Nigeria : des hommes armés attaquent une école dans le nord du Nigeria (police)

Des hommes armés non identifiés ont attaqué jeudi une école dans l’Etat de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, selon la police. La police a rapporté que les hommes armés avaient tué un agent de police et enlevé un nombre non précisé d’élèves et d’enseignants.

Selon la police de Kebbi, un groupe d’hommes armés sorti d’une forêt voisine avait attaqué jeudi le Collège du gouvernement fédéral de la région de Birnin Yauri, et avait échangé des tirs avec plusieurs policiers qui gardaient l’école.

« Des coups de feu ont été échangé entre les hommes armés et les policiers qui tentaient de repousser l’attaque. C’est dans la fusillade que nous avons perdu un policier et que plusieurs élèves ont été blessés », a indiqué la police. Il a déclaré que cinq enseignants et un nombre indéterminé d’élèves avaient été emmenés par les hommes armés après l’attaque.

Selon des habitants, les assaillants ont tué cinq personnes, dont quatre étudiants. Mais ce bilan n’a pas été confirmé par les autorités.

Il s’agit de la troisième attaque visant des écoliers ou des étudiants en moins de trois semaines dans le nord-ouest et le centre du Nigeria par des bandes criminelles, appelées « bandits » par les autorités.