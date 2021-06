Niger : plusieurs terroristes tués et 19 autres arrêtés depuis le 8 juin (officiel)

L’armée nigérienne et des forces partenaires ont éliminé des dizaines de terroristes et interpellé 19 autres au cours d’une opération menée depuis le 8 juin dans le nord de la région de Tillabéry (ouest), frontalière du Mali, a annoncé le ministère nigérien de la Défense.

Cette opération qui a mobilisé « plus d’un millier de forces nigériennes et d’autres partenaires », a permis également de détruire 14 motos, ainsi que de saisir 25 armes de divers calibres, plus de 2.000 minutions de différents calibres et plusieurs matériels de communication, a indiqué l’armée dans un communiqué lu mercredi soir à la télévision nationale.

Côté armée nigérienne, le ministère a souligné qu’un militaire a trouvé la mort et quatre autres ont été blessés lors de cette opération.