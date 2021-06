Côte d’Ivoire : Guillaume Soro condamné à perpétuité

La justice ivoirienne a condamné mercredi l’ancien président de l’Assemblée nationale (PAN), Guillaume Soro, à perpétuité.

L’ancien PAN a déploré le verdict et les jugements prononcés contre ses compagnons, ses frères et certains membres de sa sécurité qui ont été condamnés à des peines respectivement à 17 mois et à 20 ans d’emprisonnement ferme et la dissolution de son mouvement politique « Générations et Peuples Solidaires » (GPS).

Les 19 personnes de ses proches sont poursuivis « pour complot contre la sureté de l’Etat, de participation à une bande armée sans y exercer aucun commandement, détention sans autorisation d’armes à feu de la première catégorie et d’actes de manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ».