Rwanda : 20 millions de dollars pour stimuler l’inclusion sociale des réfugiés

La Banque mondiale (BM) a approuvé une subvention de 20 millions de dollars au Rwanda pour stimuler l’inclusion sociale des réfugiés installés dans le pays est-africain.

Cette subvention financera la mise en œuvre du « Projet d’inclusion socio-économique des réfugiés et des communautés d’accueil au Rwanda », destiné à atténuer la pression économique de la pandémie de Covid-19 sur les réfugiés, selon la BM.

Matthew Stephens, spécialiste principal du développement social à la BM, et chef de l’équipe du projet, a déclaré que « cette initiative contribuera à renforcer les capacités des systèmes de santé et d’éducation et à aider les réfugiés et les communautés d’accueil à se remettre des impacts immédiats de la pandémie ».

Ce financement soutiendra la création d’emplois, la formation technique et professionnelle et le financement des entreprises locales dans les districts abritant des réfugiés au Rwanda, a-t-il déclaré à la presse.

Cette subvention permettra également de faciliter l’accès au financement et à la formation au profit des entreprises dirigées par des réfugiés et des membres de la communauté d’accueil dans les zones urbaines.

« Cette subvention supplémentaire de 20 millions de dollars fait partie de l’enveloppe de 350 millions de dollars que la Banque mondiale a accordé au Rwanda jusqu’à présent pour soutenir la réponse du gouvernement face à la pandémie », a précisé Rolande Pryce, directrice de la Banque mondiale pour le Rwanda.

Le Rwanda a accueilli plus de 140.000 réfugiés burundais et congolais hébergés dans six camps au Rwanda, et près de 8.000 demandeurs d’asile africain, selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).