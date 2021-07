Zimbabwe : abattage des animaux sauvages

Les autorités zimbabwéennes ont abattu plus de 500 animaux sauvages au cours des cinq dernières années suite à des conflits homme-faune, a indiqué la ministre de l’Environnement, du Climat, du Tourisme et de l’Hôtellerie, Nqobizitha Mangaliso Ndlovu.

«Plusieurs espèces dangereuses ont été éliminées pour protéger la vie humaine et réduire les pertes de bétail et de récoltes», a déclaré Mme Ndlovu, notant que ces animaux ont été tués conformément aux lois en vigueur en matière de gestion des conflits entre les humains et la faune.

Elle a ajouté qu’un total de 138 éléphants et 125 crocodiles ont été abattus après s’être égarés et causé des dégâts dans plusieurs propriétés communales entre 2016 et 2020.

Par ailleurs, a-t-elle dit, un total de 99 hippopotames, 144 buffles et 40 lions ont été éliminés au cours des cinq dernières années, ce qui a permis aux membres des communautés locales de préserver leur sécurité et leur intégrité physique.