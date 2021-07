Kenya : Horticulture

Les revenus de l’industrie horticole ont chuté de 6,3 milliards de shillings (58 millions de dollars) durant le premier semestre de cette année pour s’établir à seulement 77 milliards de shillings (713 millions de dollars), selon les données de la Direction de l’horticulture.

Cette baisse, la plus importante enregistrée depuis 5 ans s’explique notamment par le repli des recettes générées par les fleurs coupées et les fruits, qui ont reculé respectivement de 8 milliards de shillings et 500 millions de shillings.