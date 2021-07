Zambie : premier pays africain à être en défaut de paiement

Le gouvernement zambien et le Fonds monétaire international (FMI) ne sont pas encore parvenus à s’entendre sur les termes d’un programme de réforme économique qui permettra au pays d’accéder au financement, a indiqué le ministère zambien de l’Economie.

«Il a été convenu conjointement que la Zambie et le FMI poursuivront les discussions politiques au moment opportun pour finaliser le calendrier de mise en œuvre du train de réformes nécessaires pour l’adoption du programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC)», a souligné le ministère dans un communiqué.

Il a de même précisé que «des progrès significatifs ont été accomplis concernant le programme de réforme des politiques visant à restaurer les finances publiques et la viabilité de la dette, tout en garantissant les objectifs de développement de la Zambie et en assurant la protection sociale des plus vulnérables».

La Zambie est devenue le premier pays africain à être en défaut de paiement à cause des répercussions économiques de la pandémie. Ce pays d’Afrique australe a manqué une échéance de paiement d’un montant de 42,5 millions de dollars sur l’une de ses euro-obligations.

Le FMI a indiqué récemment qu’un accord avec la Zambie sur un programme économique, qui constituera la base du plan de restructuration de la dette du pays, est prévu avant les élections d’août 2021.