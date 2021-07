Afrique du Sud : 117 morts depuis l’incarcération de l’ex-président Jacob Zuma

La Présidence sud africaine a annoncé que le bilan des violences qui continuent à secouer le pays depuis une semaine après l’incarcération de l’ancien président Jacob Zuma est passé à 117 morts.

le nombre de morts recensés dans la province du KwaZulu-Natal est de 91, alors que 26 personnes ont été tuées à Gauteng et précisément dans la ville de Johannesburg.

Par ailleurs, les services de police ont procédé à l’arrestation de 2.203 personnes suspectées d’être impliquées dans les pillages et les violences qui ont ravagé les deux provinces, notant que 5.000 soldats supplémentaires ont été déployés jeudi, portant le nombre total de militaires sur le terrain à 10.000.

Outre le pillage des centres commerciaux, des magasins ainsi que des pharmacies, près de 300 millions de dollars ont été perdus à cause du vandalisme et des vols qui affectent les infrastructures ferroviaires en Afrique du Sud, a indiqué la compagnie sud-africaine des chemins de fer (Prasa).

Selon les déclarations du ministre des Transports, Fikile Mbalula, devant le Parlement, plus de 2.991 incidents de vol et de vandalisme avaient été signalés dans toutes les régions du pays entre avril 2020 et janvier 2021.