Somalie : 15 éléments d’Al-Shabab tués dans le Sud (l’armée)

L’armée somalienne a annoncé lundi avoir tué 15 membres du groupe terroriste somalien Al Shebab, affilié à Al-Qaïda, dans la région du Jubbada Hoose située dans le sud du pays.

« La 16ème brigade des forces spéciales de Danab a lancé une opération de sécurité dans des villages et villes placés sous le contrôle des éléments du mouvement Al Shabab, à Jubbada Hoose », a indiqué une source sécuritaire, citée par la radio gouvernementale « Voice of the Army ».

« L’opération a entraîné la mort de 15 éléments d’Al-Shabaab et la destruction de bastions qu’ils utilisaient pour lancer leurs opérations terroristes », a affirmé la même source.