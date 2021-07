Angola : Maria de Fátima Jardim assume la vice-présidence

L’Angolaise Maria de Fátima Jardim a assumé la vice-présidence de la 167ème session du Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Mme Jardim a réaffirmé, à cette occasion, l’engagement de l’Angola dans la coopération nécessaire pour transformer les systèmes alimentaires et nutritionnels pour atteindre les objectifs de développement durable pour les générations futures.

La Représentante permanente de l’Angola auprès de la FAO a appelé à un dialogue, une collaboration et une coopération continus pour la mise en œuvre et l’intégration de l’agriculture dans le pilier de la nutrition et la croissance.

«Il est important que nous transformions les systèmes alimentaires en une base solide, où nous sommes tous des alliés et des promoteurs de la nouvelle ère que nous voulons renforcer et construire», a souligné l’ambassadrice d’Angola.

Le Conseil de la FAO est dirigé par un président indépendant, nommé par la Conférence, pour un mandat de deux ans, renouvelable pour une durée égale, et assisté de trois vice-présidents, des ambassadeurs et des représentants permanents des pays membres du Conseil, nommés par leurs groupes respectifs.