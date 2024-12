Nigeria : 35 enfants périssent dans une bousculade lors d’une fête foraine à Ibadan

Au moins 35 enfants ont été tués et six autres gravement blessés dans une bousculade lors d’une fête foraine organisée dans l’enceinte d’un lycée à Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, a indiqué la police jeudi. L’incident s’est produit mercredi au lycée islamique de Basorun, où un événement festif avait été organisé pour petits et grands.

Le président nigérian Bola Tinubu a exprimé jeudi « ses sincères condoléances au gouvernement et à la population de l’État d’Oyo, ainsi qu’aux familles endeuillées », selon un communiqué de la présidence. Il a également appelé le gouvernement de l’État d’Oyo à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise.

Tinubu a demandé un « examen complet des mesures de sécurité pour tous les événements publics », soulignant la nécessité d’une application stricte des réglementations de sécurité et de la mise en place d’audits réguliers pour évaluer la sécurité des lieux où se tiennent de tels événements.

Huit personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’incident, dont le « principal organisateur » de la fête foraine, organisée par la fondation Wings et la station de radio locale Agidigbo FM.