Burkina Faso : Trois individus arrêtés avec 28,6 kg d’or à la frontière avec le Togo

Les douaniers burkinabè ont arrêté trois individus en possession de 28,6 kilogrammes d’or à Cinkansé, une ville frontalière avec le Togo, dans le sud-est du pays, a annoncé la Direction générale des douanes du Burkina Faso mercredi. L’interpellation a eu lieu le mardi 17 décembre 2024, lorsque les agents du bureau des douanes de Bittou, situés à environ 40 km au nord-ouest de Cinkansé, ont saisi une quantité record d’or, d’une valeur estimée à 2,18 millions d’euros, en collaboration avec la police nationale.

Selon un communiqué des services de la douane, l’or avait été soigneusement dissimulé sur les individus, qui se dirigeaient vers Lomé, la capitale du Togo voisin.

Cette saisie survient après la suspension, en février, de l’autorisation d’exportation de l’or et d’autres substances précieuses issues de la production artisanale et semi-mécanisée, une mesure visant à assainir le secteur minier et à mieux organiser la commercialisation des ressources précieuses, selon le ministre de l’Énergie et des Mines, Yacouba Zabré Gouba. Le Burkina Faso compte actuellement 17 mines d’or industrielles, dont cinq ont été fermées en raison des violences jihadistes qui frappent le pays.

En parallèle, le secteur artisanal produit environ 10 tonnes d’or par an. Le pays a également lancé en 2023 la construction de sa première raffinerie d’or, qui devrait produire annuellement 150 tonnes d’or pur à 99,99 %.