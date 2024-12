Niger : les USA adressent ses félicitations au peuple nigérien à l’occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République

Dans un communiqué publié le jeudi 19 décembre 2024 par l’ambassade des États-Unis au Niger, le secrétaire d’Etat américain Antony J. Blinken a adressé ses félicitations au peuple nigérien dirigé par le général Abdourahamane Tiani, à l’occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, célébré le mercredi 18 décembre.

« Au nom des Etats-Unis, je félicite le peuple nigérien pour la célébration de la Fête de la République », a déclaré le diplomate américain, soulignant la « résilience » du peuple nigérien et les sacrifices importants consentis alors que le pays franchit cette étape majeure.

Antony J. Blinken a rappelé que « les États-Unis ont soutenu de manière constante le Niger dans son développement et ses progrès démocratiques », et a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir les aspirations du peuple nigérien.

Par ailleurs, l’armée nigérienne a annoncé avoir neutralisé quatre terroristes et arrêté onze autres lors d’interventions menées récemment à travers le pays. Dans un bilan des opérations menées entre le 15 et le 18 décembre, l’armée a précisé que les forces de défense et de sécurité (FDS) ont éliminé les terroristes lors d’échanges de tirs, après une tentative d’incursion à Séno, un village situé dans la région de Tillaberi, à l’ouest du Niger.