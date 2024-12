Guinée : Le directeur général des douanes et 10 responsables incarcérés pour détournement de fonds

La justice guinéenne a émis un mandat de dépôt jeudi à l’encontre du directeur général des douanes, Moussa Camara, ainsi que de 10 autres responsables pour leur implication présumée dans le détournement de plus de 76 millions d’euros.

Ces individus, dont le directeur adjoint des douanes, Macky Agreby Diallo, sont accusés de « faux et usage de faux, corruption, détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment d’argent et complicité », selon la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Les accusés avaient été arrêtés début décembre et incarcérés à la prison de Conakry. L’enquête révèle que le directeur des douanes aurait, avec plusieurs transitaires, orchestré un réseau au sein de l’administration douanière pour contourner le système de paiement traditionnel, permettant ainsi l’encaissement illégal de fonds au détriment de l’État.

Par ailleurs, la justice guinéenne a condamné mercredi à cinq ans de prison un ancien ministre de la Défense sous le président Alpha Condé, renversé par un coup d’État en 2021. Il est reconnu coupable de détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment d’argent et corruption. Le juge a également ordonné la confiscation de ses propriétés immobilières à Kankan et Conakry, ainsi que la saisie de ses comptes bancaires en devises et en francs guinéens, au profit de l’État.

Le président de la junte, le général Mamadi Doumbouya, a assuré qu’il n’y aurait pas de « chasse aux sorcières », mais l’opposition accuse le gouvernement de réprimer les libertés et d’instrumentaliser la justice. Les autorités de transition guinéennes ont fait de la lutte contre la corruption, largement perçue comme endémique, une priorité dans leur programme.