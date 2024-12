Soudan : La crise humanitaire s’aggrave 

Trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies ont été tués jeudi dans une frappe aérienne au Soudan, a annoncé vendredi l’organisation dans un communiqué.

Par ailleurs, les Nations Unies ont rapporté que, depuis sept mois de siège, au moins 782 civils ont été tués et 1 143 blessés à El Fasher, capitale de l’État du Darfour Nord et l’un des derniers bastions gouvernementaux dans cette région.

Un rapport de l’Office des Nations Unies pour les droits de l’homme dénonce l’utilisation d’armes explosives dans des zones peuplées, y compris des attaques contre des infrastructures médicales. Volker Türk, le chef des droits de l’homme de l’ONU, a déclaré à la publication du rapport : « Cette situation alarmante ne peut pas continuer, les Forces de Soutien Rapide (FSR) doivent mettre fin à ce terrible siège, et j’exhorte toutes les parties à cesser les attaques contre les civils, conformément aux obligations du droit international. »

Le rapport évoque également l’attaque en août du Centre médical Tumbasi par les FSR, faisant 23 morts et 60 blessés. Il rappelle que les attaques contre des civils peuvent constituer des crimes de guerre et dénonce les attaques répétées des FSR contre des camps de déplacés internes, comme ceux de Zamzam et Abu Shouk.

Le conflit entre l’Armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo a éclaté le 15 avril dernier, plongeant le Soudan dans une des pires crises humanitaires et de déplacements au monde. Selon des données recueillies en octobre par l’ONU, ce conflit a fait au moins 20 000 morts, plus de 33 000 blessés, 7,9 millions de déplacés internes et 2,1 millions de réfugiés.

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une aide humanitaire supplémentaire de 200 millions de dollars pour le Soudan, portant ainsi leur engagement total à 2,3 milliards de dollars pour soutenir ce pays dévasté par la guerre.

Edem Wosornu, cheffe du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, a averti qu’une aide de 4,2 milliards de dollars serait nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires des Soudanais en 2025.