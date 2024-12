Maroc : Rencontre fructueuse entre le Roi Mohammed VI et le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à Casablanca

Le Roi Mohammed VI a accueilli ce vendredi, au Palais Royal de Casablanca, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, selon un communiqué du Cabinet Royal.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations solides de confiance et de coopération entre les deux pays, ainsi que des liens fraternels qui unissent leurs peuples, ajoute la même source.

Pour le Maroc et la Mauritanie, cette rencontre est également un message de solidarité régionale et de renforcement de l’intégration entre pays voisins.

Au cours de leurs échanges, les deux chefs d’Etat ont salué les progrès réalisés dans le partenariat maroco-mauritanien, qui se renforce dans tous les domaines. Ils ont également réaffirmé leur volonté de développer des projets stratégiques pour renforcer la liaison entre leurs deux pays voisins, et coordonner leurs efforts dans le cadre des Initiatives Royales en Afrique, en particulier concernant le gazoduc Africain-Atlantique et l’Initiative visant à faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.

Cette rencontre illustre la consolidation des relations bilatérales entre le Maroc et la Mauritanie, dans un contexte où les deux pays cherchent à renforcer leur coopération sur des projets stratégiques majeurs pour les pays du Sahel.

L’un des projets mis en avant, le gazoduc reliant l’Afrique de l’Ouest à l’Europe via l’Atlantique, est d’une importance stratégique, car il pourrait redistribuer les cartes de l’approvisionnement énergétique, notamment vers l’Europe.

Pour les analystes occidentaux, l’Algérie, qui n’a pas apprécié le rapprochement diplomatique récent entre le Maroc et plusieurs pays africains, en particulier son retour au sein de l’Union africaine, cette rencontre pourrait être perçue comme une nouvelle preuve de la volonté du Royaume de s’affirmer comme un acteur incontournable en Afrique et surtout dans la libération des quatre français au Burkina Faso.

Le régime militaire algérien qui utilise pour sa survie le Sahara Occidental et le soutien au Front Polisario comme un levier pour peser sur la diplomatie régionale et pour affirmer son influence en Afrique du Nord et au Sahel, se trouve actuellement de plus en plus isolé.

Le Front Polisario, dans de nombreux cercles internationaux, est accusé d’entité terroriste pour ses liens avec des groupes criminels et terroristes opérant dans la région du Sahel, en Afrique du nord et au Moyen-Orient, d’après les services de renseignement et sécuritaires.