Niger : 14 personnes ont été tuées près de la frontière avec le Mali

Au moins 14 civils ont été tués et un autre blessé, dimanche au Niger, dans une attaque à Banibangou (ouest), près de la frontière avec le Mali, a indiqué lundi le gouvernement nigérien.

“L’attaque, qui a ciblé des populations civiles, a fait quatorze morts, dont neuf dans un champ, trois dans leur village et deux sur leur chemin de retour (des champs). Un blessé a été évacué à l’hôpital de Niamey”, a précisé le ministère nigérien de l’Intérieur dans un communiqué lu à la radio publique.

L’attaque perpétré par “des individus non encore identifiés, armés, à moto” a visé dimanche “aux environs de 15h00 (14h00 GMT)” le village de Wiyé, situé dans la commune de Banibangou, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière du Mali, a ajouté le responsable gouvernemental, soulignant qu’une enquête est ouverte “retrouver et traduire devant les tribunaux compétents les auteurs de ces attaques lâches et barbares”.

Banibangou est une commune de la région de Tillabéri, dans la zone dite des “trois frontières” entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.