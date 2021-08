Afrique du Sud : crise financière du parti ANC

Les bureaux du parti du Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud, ont été fermés à partir de jeudi suite à une crise financière et une grève menée par le personnel qui n’a pas reçu son salaire depuis trois mois.

Le personnel du parti a été informé, mercredi, dans une lettre du directeur général de l’ANC, Febe Potgieter, que leurs salaires impayés de juillet et d’août ne seraient pas payés au regard des difficultés financières que traverse le parti de Nelson Mandela.

L’ANC est confronté depuis quelques années à de sérieuses difficultés financières qui se sont accentuées durant les derniers mois.

Le parti a omis de payer les fonds de prévoyance sociale et de retraite de son personnel pendant plus de deux ans. Il n’a pas pu également régler une facture fiscale de plus de 5 millions de dollars revendiquée par l’administration des impôts.