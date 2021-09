Tchad : N’Djamena refuse le retour des mercenaires tchadiens en Libye

Les mercenaires tchadiens qui combattent en Libye représentent une “grave source” de menace pour la stabilité et la sécurité du Tchad, a affirmé le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Déby.

Dans un communiqué publié par la présidence tchadienne, le président du CMT a rejeté fermement l’idée d’un retour au pays des miliciens tchadiens qui combattent en Libye.

“Recrutés, formés, encadrés, armés et financés par des puissances étrangères, les mercenaires tchadiens et soudanais présents en Libye ne doivent pas être autorisés à quitter la Libye à cause de la grave source de menace qu’ils constituent pour la stabilité et la sécurité aussi bien du Tchad que du Soudan”, a déclaré le général Déby.

Les Nations Unies estiment à quelque 20.000 le nombre de “mercenaires” et combattants étrangers en Libye: des Russes du groupe privé de sécurité Wagner, des Tchadiens, des Soudanais ou encore des Syriens.

En avril dernier, des rebelles venus de Libye avaient mené une attaque meurtrière contre N’Djamena, et le président tchadien Idriss Déby Itno avait été tué en montant au front avec son armée pour les stopper.

Le président du CMT avait proposé mercredi de relancer l’accord quadripartite de 2018 entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad pour lutter contre le terrorisme et les trafics, en créant une force mixte aux frontières libyennes.