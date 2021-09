Le Soudan : Une cargaison d’armes en provenance d’Éthiopie détenue à l’aéroport de Khartoum

Les autorités douanières de l’aéroport de Khartoum ont détenu une cargaison d’armes arrivée samedi d’Addis-Abeba par le vol Ethiopian Airlines, selon l’agence de presse SUNA.

Les autorités avaient été informées de “l’arrivée d’une cargaison d’armes en provenance d’Addis Abeba” et celle-ci a été “immédiatement saisie”, a-t-elle précisé.

Selon le Comité de démantèlement, les armes sont arrivées en Éthiopie en provenance de la capitale russe, Moscou, en mai 2019 et que les autorités éthiopiennes l’ont détenue au cours de deux dernières années et sans avertissement, Addis-Abeba a autorisé de l’envoyer à Khartoum dans un avion de ligne civil.

La cargaison se compose de 72 boîtes, contenant des armes et des lunettes de vision nocturne et des jumelles, signalant des soupçons selon lesquels ces armes étaient destinées à être utilisées dans des crimes contre l’État, entravant la transition démocratique et empêchant la transition vers l’État civil au Soudan.