Soudan : au moins 84 morts dans des inondations

Les inondations consécutives à des pluies torrentielles ont fait au moins 80 morts au Soudan et endommagé ou détruit des milliers de maisons, a affirmé lundi un responsable soudanais.

“Au total, 84 personnes ont été tuées et 67 autres blessées dans 11 Etats du Soudan depuis le début de la saison des pluies”, a déclaré Abdel Jalil Abdelreheem, porte-parole du Conseil national de la défense civile du Soudan.

Les décès sont dus à des noyades, des électrocutions et des effondrements d’habitations, a-t-il expliqué. Quelque 8.400 maisons ont été détruites et plus de 27.200 endommagées à travers le pays.

Les Nations unies estiment que ces fortes pluies et inondations ont touché 102.000 personnes depuis juillet.