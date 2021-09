Le Ghana: La Cédéao décide de maintenir la suspension de la Guinée de toutes ses instances et réclame la tenue des élections dans un délai de six mois (Communiqué)

Les Etats membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), réunis jeudi en sommet extraordinaire à Accra, ont décidé le maintien de la suspension de la République de Guinée de toutes les instances de l’organisation sous-régionale et réclamé la tenue des élections dans un délai de six mois.

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cédéao ont décidé de maintenir la suspension de la Guinée de toutes les instances de cette organisation jusqu’à la restauration de l’ordre constitutionnel, indique un communiqué de la Cédéao publié sur son site, au terme d’un sommet extraordinaire tenu jeudi à Accra sous la présidence de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Président en exercice de la Conférence.

Les dirigeants de l’Afrique de l’Ouest ont également réclamé la tenue, dans un délai de six mois, des élections présidentielle et législative pour la restauration de l’ordre constitutionnel en Guinée, ajoute le communiqué.

La même source précise que les Etats membres ont décidé de mettre en œuvre des sanctions ciblées conformément aux protocoles de la Cédéao, impliquant l’interdiction de voyage des membres du Comité national de rassemblement et développement (CNRD), ainsi que des membres de leurs familles et le gel de leurs avoirs financiers. Ils ont également décidé l’interdiction aux membres du CNRD d’être candidats à l’élection présidentielle.

Les Etats membres de la Cédéao ont, d’autre part, appelé l’Union Africaine, les Nations Unies, ainsi que les partenaires au développement à endosser les décisions prises et à accompagner la restauration de l’ordre constitutionnel en République de Guinée.

Ils ont aussi réitéré leur ferme condamnation du coup d’Etat du 5 septembre et réaffirmé leur exigence pour la libération immédiate et sans condition du président déchu Alpha Condé, rappelant encore qu’ils tiennent les membres du CNRD pour responsables individuellement et collectivement de l’intégrité physique du Président déchu Alpha Condé, selon le communiqué.