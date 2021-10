Guinée: Comme promis, le colonel Doumbouya nomme un Premier ministre civil

Le nouveau président de transition en Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, a nommé mercredi Mohamed Béavogui, un vétéran du développement, Premier ministre de transition, tenant ainsi sa promesse de nommer un Premier ministre civil.



M. Béavogui, 68 ans, « ancien sous-secrétaire général des Nations unies, est nommé Premier ministre de la transition, chef du gouvernement », selon le décret lu mercredi soir à la télévision publique.



En nommant un Premier ministre sans expérience gouvernementale, le colonel Doumbouya a choisi une personnalité éloignée de la politique intérieure et peu suspecte de participation aux querelles intestines des dernières années.



Depuis le putsch du 5 septembre contre l’ancien président Alpha Condé, le colonel Mamady Doumbouya qui a prêté serment comme président de transition vendredi, a promis de rassembler les Guinéens, au-delà des appartenances politiques ou ethniques.



La junte a dit qu’elle rendrait le pouvoir aux civils après des élections à la fin d’une période de transition. Durant cette période transitoire, elle dit vouloir procéder à une « refondation de l’Etat », rédiger une nouvelle Constitution, lutter contre la corruption, réformer le système électoral et organiser des élections.



Le nouveau chef du gouvernement devra proposer des ministres au colonel Doumbouya et, « dans un délai n’excédant pas 30 jours » après la nomination des ministres, lui soumettre « le plan d’actions » du gouvernement, dispose la « charte », sorte d’acte fondamental de la transition publié le 27 septembre.