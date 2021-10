Burkina: Profond remaniement à la tête des forces armées

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a nommé mercredi, par décret présidentiel, le général de brigade Gilbert Ouédraogo, nouveau chef d’Etat-major général des Armées et le colonel-major Vinta Somé, chef d’Etat-major adjoint, rapporte l’Agence d’information du Burkina AIB.



Le nouveau chef d’Etat major général, qui était en poste au Groupement central des Armées avec le grade de colonel-major, s’est vu également élever au grade de général de brigade par le président du Faso.



Le colonel Souleymane Ouédraogo, quant à lui, a été nommé nouveau chef d’Etat-major de l’Armée de l’air, tandis que le colonel-major Marie Omer Hermann Bambara est nommé chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale .



Le nouveau chef d’Etat-major général des Armées, le général de brigade Gilbert Ouédraogo, est nommé en remplacement du général Moïse Miningou, selon AIB.



Aucune indication n’a été donnée sur ce changement à la tête des forces armées qui intervient deux jours après une attaque terroriste perpétrée contre le détachement de Yirgou, localité située dans le nord du Burkina Faso, dans laquelle quatorze militaires ont été tués et sept autres blessés.



Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques meurtrières de groupes terroristes affiliés à l’Etat islamique (EI) et à Al-Qaïda. Ces attaques ont fait environ 2.000 morts et contraint 1,4 million de personnes à fuir leur foyer.