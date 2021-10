Niger : neuf gardes nationaux et deux gendarmes tués dans une attaque armée (nouveau bilan)

Une attaque à main armée dans la région de Tillabéry, à l’ouest du Niger, a fait onze morts dont neuf gardes nationaux et deux gendarmes du Niger tués et plusieurs autres blessés, selon un nouveau bilan de l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Un précédent bilan de cette attaque, qui s’est produite mercredi aux environs de 16 heures sur la route latéritique Bankilaré-Tera, à 18 km au sud de Bankilaré, alors que le préfet et son convoi revenaient de Téra, faisait état de six morts et trois blessés.

L’attaque a été menée par des individus non identifiés armés de fusils et de lance-roquettes. Ils avaient intercepté le convoi à bord de plusieurs motos.