Le Bénin: le Président français Macron présidera la restitution d’œuvres des trésors royaux d’Abomey 

Le président français Emmanuel Macron présidera mercredi au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à Paris, la cérémonie de restitution au Bénin de 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey, un retour promis par le chef de l’Etat et permis par une loi votée fin 2020.

M.Macron s’était engagé lors d’un discours en novembre 2017 à l’université de Ouagadougou, au Burkina Faso, à rendre possible d’ici cinq ans les restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en France.

Ces œuvres d’art, des statues totem de l’ancien royaume d’Abomey ainsi que le trône du roi Béhanzin, pillés lors de la mise à sac du palais d’Abomey par les troupes coloniales en 1892, font l’objet d’une exposition spéciale au musée parisien, qui les comptait jusqu’à présent dans ses collections.

Selon des experts, 85% à 90% du patrimoine africain se situerait hors du continent. Depuis 2019, outre le Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le Tchad, Mali et Madagascar ont soumis des demandes de restitutions.



Au moins 90.000 objets d’art d’Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises. 70.000 d’entre elles au Quai Branly, dont 46.000 arrivées durant la période coloniale.

« Cette démarche », a indiqué l’Elysée, « vise à ce que la jeunesse africaine ait accès en Afrique, et non plus seulement en Europe, à son propre patrimoine ». « Cet engagement du président constitue un marqueur important pour la construction de cette nouvelle relation et d’un nouveau regard entre la France et le continent africain ».