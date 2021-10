Niger : Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS-Niger)

Lancé en 2015, le Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS-Niger), qui doit s’achever en décembre 2021, a quasiment atteint ses objectifs, indique un rapport publié récemment par la Banque africaine de développement (BAD).

Financées par le biais d’un prêt de 14,480 millions d’unités de compte (20,7 millions de dollars américains) et un don du même montant accordés par le Groupe de la Banque africaine de développement, les activités, achevées ou en cours d’exécution, ont véritablement contribué à renforcer la résilience des populations visées par le projet, relève le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats qui a été publié par la Banque.

«Cela s’est traduit par une augmentation de la production et de la productivité agricoles, grâce notamment à la disponibilité de l’eau, des intrants et d’un encadrement rapproché qui a permis d’adopter des techniques culturales performantes», souligne le document, ajoutant que la construction des pistes rurales a permis de désenclaver les zones de production et a facilité la commercialisation des produits agricoles, avec, pour conséquence, une augmentation du revenu des producteurs.