Le Nigeria : Signature d’un mémorandum d’entente pour la recherche et le développement de produits biotechnologiques avec le Maroc

Le Nigeria et le Maroc ont signé, lundi à Abuja, un mémorandum d’entente pour la recherche et le développement de produits et procédés biotechnologiques, y compris la production de biofertilisants et de biofongicides.

L’accord a été signé du côté nigérian par le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, et de la partie marocaine par RAHAD Global Investment Limited, filiale nigériane de la société marocaine RVD Équipements Industries, rapporte lundi l’Agence de presse du Nigéria (NAN).

L’accord couvre une variété d’efforts de recherche et de développement dans de nombreux produits biotechnologiques, précise la même source.

Pour Chbihi Drias, président de RAHAD Global Investment Limited, a déclaré que « l’entreprise avait un réel intérêt à coopérer et à travailler avec le Nigeria pour que l’accord soit couronné de succès ».

L’accord concerne des produits et procédés relatifs, entre autres, au traitement de l’eau potable et des eaux usées, aux désinfectants, au traitement des gaz, à la réduction du dioxyde de soufre, à la biodégradation des sols, aux bactéries réductrices de soufre, et à l’utilisation des cellules souches pour les diabétiques et les maladies liées au cancer.