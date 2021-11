Centrafrique: 10 Casques bleus égyptiens blessés par des tirs de la garde présidentielle à Bangui

Dix Casques bleus égyptiens non armés de la Mission des nations unies en Centrafrique (Minusca) ont été blessés lundi par la garde présidentielle qui a ouvert le feu sur leur bus à Bangui, a déploré mardi l’ONU qui condamne « une attaque délibérée et inqualifiable ».

Les services du président Faustin-Archange Touadéra ont en retour accusé les militaires égyptiens d’avoir pris des photos de la résidence du chef de l’Etat, ce qui est interdit, et d’avoir refusé d’arrêter leur véhicule. Une fille de 12 ans a été heurtée par le minibus et tuée « dans leur fuite », selon la présidence.

« Les éléments de l’Unité de Police Constituée égyptienne », qui circulaient dans un bus, « ont essuyé des tirs nourris de la garde présidentielle sans sommation préalable ni riposte aucune, alors qu’ils n’étaient pas armés », a assuré l’ONU dans un communiqué. Deux d’entre eux ont été grièvement blessés.

La Minusca, déployée dès 2014 et dont le mandat vient à échéance le 15 novembre, compte près de 12.000 militaires et représente une des opérations de maintien de la paix les plus coûteuses de l’ONU avec un budget annuel dépassant le milliard de dollars.

Les Egyptiens étaient arrivés à l’aéroport de Bangui dans le cadre de la rotation périodique des troupes. Ils se dirigeaient vers leur base dans des bus clairement identifiés « avec les initiales UN », selon Vladimir Monteiro, porte-parole de la Minusca.