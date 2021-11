Mali : visite du MAE malien en Russie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, s’était entretenu jeudi à Moscou avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, et lui avait remis un message du colonel Assimi Goïta, président de la transition, au président russe Vladimir Poutine.

Les deux ministres « ont souligné l’excellence des relations d’amitié et de coopération existant entre les deux pays et ont exprimé leur volonté de les renforcer, notamment dans le domaine de la sécurité, de la coopération économique et culturelle ».