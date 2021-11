Rwanda : le président rwandais prend part au premier Sommet sur la masculinité positive à Kinshasa (RDC)

Le dirigeant rwandais s’est entretenu jeudi avec son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi, sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et le rôle de Kigali et de Kinshasa dans la préservation de la paix et de la stabilité dans la région d’Afrique de l’Est.

Pour le président Kagame, «l’invitation du Rwanda à prendre part à ce sommet arrive à point nommé pour renouveler l’amitié et la coopération entre nos deux pays frères».

De même, le président rwandais a salué l’organisation de ce sommet par la République Démocratique du Congo (RDC).

L’évènement se penchera sur les violences de genre à l’égard des femmes et des filles ainsi que le rôle des hommes dans la lutte contre ce fléau.

Les chefs d’Etat africains participants à ce sommet insistent sur le rôle préventif que l’Afrique est appelé à jouer pour faire cesser ces violences contre les femmes et surtout œuvrer pour leur autonomisation.