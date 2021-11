Afrique du Sud : nouveau variant du coronavirus détecté dans le pays 

Le Conseil national de commandement sanitaire se réunira ce week-end pour discuter de la possibilité de renforcer les restrictions du confinement après la détection dans le pays du nouveau variant du coronavirus.

Les scientifiques craignent que la nouvelle variante du Sars-Cov2 ne se propage rapidement, réduisant la protection procurée par l’immunité naturelle développée et les vaccins administrés, pourrait provoquer une crise au niveau des hôpitaux avant les fêtes de fin d’année.

Les autorités sanitaires sud-africaines sont en «alerte élevée» après la découverte de 22 cas infectés par le nouveau variant dans le pays

Lors d’un point de presse urgent convoqué par le département de la Santé, le séquenceur du génome Richard Lessells et l’expert Tulio de Oliveira, ont souligné que cette nouvelle souche constitue une source de préoccupation car elle contient un grand nombre de mutations qui suggèrent une transmissibilité accrue et une capacité à contourner plusieurs parties du système immunitaire et pas seulement les anticorps neutralisants.