Angola : Conférence internationale sur le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables

Une Conférence internationale sur le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables a été organisée récemment dans la capitale angolaise Luanda.

«Lors de ce conclave, les intervenants se sont penchés notamment sur le positionnement de l’Angola dans un scénario énergétique en constante évolution, ainsi que la vision du pays en matière de transition énergétique», a déclaré Patrício Wanderley Quingongo, président du Cabinet de conseil PetroAngola, initiateur de cet évènement.

Il a ajouté que la conférence a constitué également une occasion pour discuter des principales opportunités, innovations et synergies qui pourraient contribuer au développement du secteur de l’énergie.

«Le forum qui a accueilli plus de mille participants, a permis d’explorer les disponibilités et les facilités d’investissement, avec la présence d’entreprises angolaises, brésiliennes, britanniques et américaines», a-t-il poursuivi.