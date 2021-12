Burkina Faso: une trentaine de terroristes neutralisés et cinq bases détruites (ministre)

L’opération «Koudanlgou IV Zone 2», menée du 22 au 27 novembre par une coalition conjointe et multinationale, a permis de neutraliser une trentaine de terroristes et de détruire cinq de leurs bases, a annoncé mardi le ministre de la sécurité, Maxime Koné.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le ministre a affirmé que l’opération «Koudanlgou IV Zone 2» qui a duré cinq jours a été menée dans les zones frontalières entres le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo, rapporte l’Agence d’information du Burkina AIB.

Selon M. Koné, le déploiement de 5.728 agents de sécurités sur le terrain avec 881 engins roulants et 6 véhicules aériens a permis de détruire au niveau national, cinq bases et de neutraliser une trentaine de terroristes, lors de l’opération conjointe, particulièrement dans les régions du Sud-Ouest et des Cascades. 7 véhicules, 14 motos et 10 cartons de munitions ont été saisis.

Par ailleurs, le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a reçu mardi soir le rapport produit par l’Inspection générale des Forces Armées nationales, suite à l’attaque d’Inata dans le Sahel, a annoncé la présidence burkinabé.

Le 14 novembre, un détachement de gendarmerie d’Inata dans la province du Soum au Sahel burkinabè avait été la cible d’une attaque terroriste ayant fait 53 morts, dont 49 gendarmes.