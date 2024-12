Somalie : les États-Unis annoncent la mort de deux membres des shebab dans une frappe aérienne

Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir tué deux membres du groupe islamiste radical shebab lors d’une frappe menée mardi dans le sud de la Somalie.

Le Commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom) a précisé, dans un communiqué, qu’aucun civil n’avait été blessé dans cette opération, qui a été réalisée en coordination avec le gouvernement fédéral somalien, selon une évaluation initiale.

Lors de son premier mandat, Donald Trump avait annoncé un retrait des troupes américaines de Somalie, décision qui a été inversée par son successeur Joe Biden.

Le ministère somalien de l’Information, de la Culture et du Tourisme a également confirmé jeudi sur X (anciennement Twitter) la mort de Mohamed Mire Jama, surnommé Abu Abdirahman, un dirigeant du réseau terroriste. Le ministère a précisé que cette opération avait été soigneusement planifiée et menée par les forces nationales somaliennes, en collaboration avec des partenaires internationaux, dans la même région du sud du pays.

Les shebab, affiliés à Al-Qaïda, mènent depuis plus de quinze ans une insurrection contre le gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, dans le but d’instaurer la loi islamique. Bien qu’ils aient été chassés des principales villes en 2011-2012, les shebab conservent un contrôle solide sur de vastes zones rurales, d’où ils continuent de lancer des attaques visant des cibles militaires et civiles.