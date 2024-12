Mali : 21 terroristes et un soldat tués lors d’une attaque jihadiste à Saye

Samedi, une opération de l’Armée malienne a permis de neutraliser 21 terroristes et un soldat à la suite d’une attaque jihadiste complexe à Sayé, dans la région de San, au centre du Mali. L’état-major des Forces armées maliennes (FAMA) a confirmé l’incident, précisant que l’attaque s’est produite à 05h40, heure locale, menée par un grand nombre de jihadistes. Malgré leur offensive, les terroristes ont échoué après des combats violents.

L’attaque a fait également deux soldats maliens et deux civils blessés. Les forces maliennes ont récupéré une importante quantité d’armement, comprenant des mitrailleuses lourdes et des engins explosifs improvisés. Des opérations de recherche sont toujours en cours pour retrouver les fugitifs et leurs complices.

Dans un contexte marqué par l’insécurité croissante, l’Armée malienne avait annoncé vendredi la neutralisation de Moussa Himma Diallo, leader du groupe terroriste Katiba Serma, dans le secteur de Douentza, à la suite d’une action conjointe avec la force de l’Alliance des États du Sahel (AES). La Katiba Serma est une branche affiliée au groupe jihadiste JNIM, opérant entre le Mali et le Burkina Faso.

Depuis 2012, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire majeure, alimentée par des insurrections indépendantistes, des attaques terroristes et des violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés.