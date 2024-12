Niger : Le Général Abdourahamane Tiani dévoile les liens et financements du terrorisme au Sahel

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et Chef de l’État, le Général Abdourahamane Tiani, a révélé, lors d’une interview accordée à la Radiotélévision du Niger (RTN) le mercredi 25 décembre 2024, des informations sur les alliances et les financements des groupes terroristes au Sahel.

Le Général Tiani a expliqué que, avant le 26 juillet, « tout Nigérien savait ce à quoi nous faisions face, le terrorisme et les autorités formaient une seule entité ». Il a fait référence aux déclarations de l’ancien président déchu, qui avait publiquement annoncé être « ami des terroristes » et avait rencontré plusieurs fois des membres de ces groupes au Palais Présidentiel. Selon lui, « les autorités agissaient sous l’influence de la France, celle-là même qui finance le terrorisme au Sahel ».

Il a ajouté que la France, en collaborant avec certains groupes locaux, aurait versé plusieurs milliards de FCFA entre les mains de terroristes dans des régions telles que le lac Tchad, Sokoto, Zamfara, Kebbi (au Nigéria), le Bénin et le Niger. Ces fonds, selon le chef de l’État, surpassent tout ce qui pourrait être disponible dans les réserves financières de l’Afrique centrale. Le Général a souligné que « le CFA est fabriqué par la France, qui bénéficie du soutien de l’Union Européenne pour émettre autant de CFA qu’elle le souhaite ».

Le Président a également évoqué l’acquisition de matériel terroriste, citant des zones comme le lac Tchad, Sokoto, le nord du Bénin, ainsi que des régions du Niger et du Burkina Faso. Il a révélé qu’il existe des centres d’entraînement des terroristes en Afrique centrale, où des forces spéciales françaises seraient impliquées, notamment à Porga, dans la région du Bénin.

Concernant le Nigéria, il a noté que les autorités sont conscientes de la situation et a critiqué leur manque d’action face à ce phénomène, soulignant que « reconnaître nos erreurs » est essentiel. Il a également fait référence à Ahmed Abubakar Rufai, l’ancien responsable de la National Intelligence Agency du Nigéria, qui, selon lui, était lié à la formation, l’acquisition de matériel et le financement des terroristes.

Le général Tiani a également évoqué la commande de plus de cent drones de type DJI Matrice, achetés en Chine et destinés à des groupes terroristes opérant dans des régions du Nigéria, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso et du Mali, en collaboration avec les forces françaises. Il a insisté sur le fait qu’il ne cherche pas à se dérober de ses responsabilités, mais à assumer pleinement les siennes face à cette menace.

Enfin, le président nigérien accuse la France de continuer à fournir un soutien matériel, financier et en formation aux groupes terroristes, avec la complicité d’autres puissances occidentales. Il a conclu en affirmant que ce soutien fait partie d’un plan visant à discréditer la souveraineté du Niger et de l’Afrique, tout en exprimant sa confiance que ce projet échouera, avec la volonté divine.