Mali : 25 migrants maliens périssent dans un naufrage au large des côtes marocaines

Un naufrage survenu le 19 décembre dans les eaux territoriales marocaines a coûté la vie à près de 70 personnes, dont 25 ressortissants maliens, en route vers l’Espagne. Le gouvernement malien a confirmé le drame dans un communiqué diffusé jeudi soir.

« Le bateau, qui transportait initialement environ 80 passagers, comptait parmi ses victimes 25 jeunes Maliens », a indiqué le gouvernement malien. Selon la même source, onze survivants ont été secourus, dont neuf sont originaires du Mali.

Le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a précisé que ce naufrage tragique impliquait une embarcation de fortune, et a exprimé la solidarité du gouvernement malien avec les victimes et leurs familles.

Les autorités maliennes ont recueilli des informations à partir de diverses sources, notamment les ambassades du Mali en Mauritanie et au Maroc, ainsi que les témoignages des proches des disparus et des rescapés.

Cette tragédie s’inscrit dans un contexte dramatique, puisque selon l’ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 10 400 migrants ont perdu la vie ou ont disparu en mer en 2024, une année marquée par un afflux record de migrants tentant de rejoindre l’Espagne, notamment dans les îles Canaries.