CIRGL : Angola réaffirme son engagement à pacifier les Grands Lacs

L’Angola a réaffirmé son engagement à trouver des solutions pacifiques et constructives aux défis auxquels sont confrontés la paix et la résolution des conflits dans les pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

«L’Etat angolais parie sur la mise en œuvre du pacte et des protocoles régionaux, en vue d’une plus grande démocratie et sécurité régionale», a déclaré le responsable de la Direction de l’Afrique, du Moyen-Orient et des organisations régionales, Miguel Bembe, à l’issue de la réunion durant le weekend à Luanda des coordinateurs nationaux de la CIRGL.

Outre l’Angola, sont également membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Rwanda, l’Ouganda, la Zambie, le Kenya et la République du Congo.