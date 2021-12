Burkina Faso : Une centaine de « terroristes » tués dans une opération militaire commune avec le Niger (armées)

Les forces armées du Burkina Faso et du Niger ont annoncé avoir tué une centaine de terroristes au cours d’une opération commune effectuée du 25 novembre au 9 décembre, à la frontière entre les deux pays.

Les actions menées dans le cadre de cette opération ont permis de « neutraliser une centaine de terroristes » et d' »appréhender une vingtaine d’individus suspects », indiquent les deux états-majors dans un communiqué.

Quatre militaires burkinabè ont également été tués, au cours de cette opération, dans l’explosion d’un engin explosif improvisé, dans l’est du Burkina, précisent-ils, ajoutant que 13 militaires des deux pays ont été blessés.

Pour cette opération, « les forces armées nationales du Burkina Faso et du Niger ont chacune déployé plusieurs unités terrestres », poursuivent les états-majors.

« Des aéronefs de surveillance et de combat ont également été mobilisés des deux côtés pour venir en appui aux unités engagées », au cours de cette opération, dont le poste de commandement se trouve à Tillabéri, dans l’ouest du Niger.

Les deux armées ont également annoncé avoir saisi des armes, des munitions et des engins explosifs improvisés, en plus du démantèlement de « deux bases terroristes » dans la zone de Yeritagui (est du Burkina) et de Kokoloukou (ouest du Niger).