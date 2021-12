Gabon : journée internationale des Droits de l’Homme

Le Gabon célèbre ce vendredi 10 décembre, la journée internationale des Droits de l’Homme, sous le thème : « L’égalité ». Un thème qui, selon la ministre de la Justice, Erlyne Antonela Ndembet Damas, vise à rappeler l’obligation qui s’impose à tous les Etats d’œuvrer à la construction d’une société et d’un monde où le racisme, la xénophobie et les discriminations et intolérances qui y sont liées ne doivent pas avoir droit de cité.

Le membre du gouvernement a rappelé les actions menées en faveur de l’égalité entre les citoyens au Gabon, notamment l’adoption par le Parlement et la promulgation le 6 septembre 2021, par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, d’un ensemble de lois en vue de lutter contre les violences et les discriminations à l’égard des femmes en milieux familial et professionnel, de renforcer les mécanismes de garantie d’une égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Toujours dans l’amélioration des droits de l’homme du programme dit «Gabon-Egalité», elle a cité dans son discours, ceux qui sont placés dans les centres de détention et dans les prisons du pays , tout en faisant savoir que le gouvernement travaille à la préservation et à la garantie de leur dignité, souligne la presse gabonaise.