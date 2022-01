Sonatrach : investissement de 40 milliards de dollars sur cinq ans (PDG)

Le PDG du groupe pétro-gazier public algérien Sonatrach, Toufik Hakkar, a indiqué lundi, que 40 milliards de dollars seront investis entre 2022 et 2026 dans l’exploration, la production et le raffinage de pétrole et la prospection et extraction de gaz.

« La plus grosse part sera consacrée à l’exploration et la production, pour préserver nos capacités de production, ainsi qu’à des projets dans le raffinage pour répondre à la demande nationale en carburant », a-t-il précisé.

Toufik Hakkar a également annoncé des démarches de la compagnie Sonatrach « en vue de son retour en Libye », où elle a suspendu la plupart de ses activités en 2014.