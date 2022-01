Nigeria: sauver l’environnement d’une nouvelle dévastation en 2022

L’ONG Centre for Peace and Environmental Justice (CEPEJ) a exhorté les parties prenantes des régions pétrolières et gazières à protéger leur environnement contre les entreprises qui travaillent à l’encontre des meilleures pratiques environnementales.

Ceci est contenu dans une déclaration signée par le coordinateur de l’ONG, Mulade Sheriff, le 3 janvier 2022, à Abuja.

M. Sheriff a déclaré que c’était une façon de sauver l’environnement d’une nouvelle dévastation en 2022.

« Les dirigeants doivent s’efforcer à tout moment d’œuvrer pour la croissance économique et le progrès de la population », a souligné Sheriff.

« L’un des grands défis à relever pour promouvoir la croissance et le développement dans nos communautés est le compromis de ceux qui, selon nous, devraient se battre pour s’assurer que ce qui est nécessaire est fait, ce qui bénéficiera à la grande majorité des gens à long terme », a-t-il déclaré.