Côte d’Ivoire : des réformes aux plans institutionnel, financier et opérationnel

Le Premier ministre Patrick Achi a indiqué, mercredi, que le gouvernement va entreprendre des réformes aux plans institutionnel, financier et opérationnel en vue de promouvoir et soutenir les PME nationales, via le programme dit des «champions nationaux», ainsi que des chaines de valeurs entières, parmi la dizaine de secteurs stratégiques identifiés pour le renforcement de l’économie ivoirienne et de ses capacités exportatrices.

Parallèlement, l’action du gouvernement tendra à renforcer les bases structurelles des activités de production alimentaire, notamment le riz, le maïs, le soja, la banane plantain, les cultures maraichères et les produits d’élevage, a-t-il ajouté dans son intervention lors du Conseil des ministres.

Selon le Premier ministre, l’objectif stratégique est clair. Il faut moderniser l’activité pour gagner en productivité, gagner en compétitivité, gagner en transformation locale, gagner en autosuffisance alimentaire nationale et enfin gagner à l’export.