Rwanda : usine chinoise d’assemblage de véhicules électriques

Tailing Electric Vehicle, une société chinoise, a installé une usine d’assemblage de motos et de tricycles électriques au Rwanda.

Cette usine d’assemblage, située dans la zone industrielle de Gahanga, dans le district de Kicukiro, permettra d’assembler, de vendre et d’entretenir de nouveaux modèles de véhicules électriques.

Cette usine va contribuer à la réduction des émissions de carbone et de promouvoir l’économie verte.

Son directeur général, Tiger Hoo, a déclaré que sa société avait déjà ouvert des salles d’exposition et des usines d’assemblage dans plusieurs pays africains, comme l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda.