Mali : Le Japon finance huit projets pour renforcer la résilience et le développement durable

Le Japon a annoncé, mercredi à Bamako, le financement de huit projets d’une valeur totale de 10,65 millions de dollars US (environ 6,6 milliards de FCFA) pour soutenir la résilience et le développement durable au Mali. Ces projets seront mis en œuvre par des agences onusiennes et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dans le cadre de l’aide multilatérale du Japon pour l’année 2024-2025.

Lors d’une conférence de presse organisée à la Maison commune des Nations Unies, l’ambassadeur japonais au Mali, Murata Yukuo, et le Coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies, Maleye Diop, ont détaillé les domaines d’intervention de ces projets. Ils visent à répondre aux défis de sécurité humaine, d’assistance humanitaire et de développement socio-économique du pays.

Parmi les projets financés, on retrouve la construction de pistes agricoles, de réservoirs d’eau et de canaux d’irrigation, ainsi que le renforcement de la durabilité dans le secteur du textile, en partenariat avec le secteur privé. D’autres initiatives visent à stabiliser les régions du Centre du Mali, particulièrement affectées par les déplacements de populations, et à renforcer la cohésion sociale à Bamako. En outre, des actions urgentes pour la sécurité alimentaire et la nutrition des populations vulnérables, notamment dans le Nord et le Centre du pays, sont également prises en charge.

Maleye Diop a salué l’engagement du Japon en faveur du Mali, soulignant que ce financement contribuera à renforcer la résilience des communautés face aux crises. Les projets seront mis en œuvre par des agences comme le PNUD, le Programme alimentaire mondial (PAM), la FAO, l’OIM, et d’autres organisations internationales.

L’ambassadeur japonais a rappelé que ce soutien est une continuité de la coopération multilatérale que le Japon soutient depuis 2013, et qu’il ne s’agit pas seulement d’une aide ponctuelle, mais d’un investissement à long terme pour le renforcement des capacités locales. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un engagement plus large visant à protéger les populations maliennes et à promouvoir le développement socio-économique durable.

En fin de conférence, Murata Yukuo a exprimé la volonté de son pays de continuer à accompagner le Mali dans ses efforts de développement et de stabilisation, malgré les défis sécuritaires persistants.